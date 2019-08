POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle während der Säubrennerkirmes.

Polizeidirektion Wittlich

Am 17.08.2019, gegen 21:35 Uhr, kollidierte im Bereich des Rommelparkplatzes von Wittlich ein weißer PKW mit Teilkennzeichen WIL-M 19?? mit einem schwarzen PKW BMW aus dem Bereich Cochem-Zell. Das Verursacherfahrzeug war zuvor beim Rechtsabbiegevorgang im zu weiten Bogen ausgeschert und hatte die komplette Fahrerseite des ankommenden COC- Fahrzeuges gestreift. Anschließend entzog sich der männliche Fahrer des weißen PKW seiner Verantwortung, da er ohne eine Schadensregulierung anzustreben in Richtung Minderlittgen davonfuhr. Lediglich Fahrzeugteile blieben vom sich entfernenden Fahrzeug zurück. Der weiße PKW, dessen amtliches Kennzeichen den Ermittlern noch nicht gänzlich bekannt ist, müsste an der linken Front eine erhebliche Beschädigung aufweisen, insbesondere die lichttechnische Einrichtung dürfte zersplittert sein. Der Unfallflüchtige muss aufgrund der Höhe des verursachten Schadens mit empfindlichen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wittlich entgegen, Tel.: 06571-9260.

