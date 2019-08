Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dachstuhlbrand in Zell

Zell (Mosel) (ots)

Am Samstag dem 17.08.19 um 13:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine starke Rauchentwicklung in der Jakobstraße in Zell gemeldet. Nach Alarmierung der Feuerwehr wurde vor Ort festgestellt, dass in einem leerstehenden Haus, an welchem Sanierungsarbeiten durchgeführt wurden, im Bereich des Obergeschosses und des Daches ein Brand ausgebrochen war. Das Feuer konnte durch das schnelle und professionelle Agieren der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte trotz der engen Bebauung verhindert werden. Während des Einsatzes wurden 2 Feuerwehrleute durch herabfallende Teile bzw. durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Zell, Merl, Briedel, Blankenrath und Bullay mit ca. 60 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst und ein Notarzt.

