Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060819-745: Nach versuchtem Gaststätteneinbruch geflüchtet

Engelskirchen (ots)

Durch laute Geräusche wurde ein Zeuge am Montagmorgen (5. August) auf einen Einbruchsversuch in eine Gaststätte an der Hüttenstraße aufmerksam. Offenbar hatten zwei Männer versucht die Eingangstür mittels Gewalteinwirkung zu öffnen; an dieser entstand zwar ein Schaden, behielt aber Schutzfunktion und blieb verschlossen. Als die Männer den Zeugen bemerkten, flüchteten Sie mit einem weißen PKW in Richtung Overath. Die Tatverdächtigen waren zwischen 175 und 180 cm groß und beide etwa 25 Jahre alt. Einer der beiden hatte dunkle Haare und trug einen Dreitagebart, der andere hingegen hatte blonde Haare. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

