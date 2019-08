Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060819-743: Kleinkraftrad prallt in PKW

Waldbröl (ots)

Nach einem Unfall auf der Brölstraße musste am Montag (5. August) ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Jugendliche war mit seiner Maschine auf der Brölstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als aus einer Grundstücksausfahrt ein 31-Jähriger aus Nümbrecht mit seinem Auto rückwärts auf die Brölstraße einfuhr und dabei mit dem Kleinkraftrad kollidierte. Ein Notarzt behandelte den 16-Jährigen vor Ort, bevor ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus einlieferte.

