POL-COE: Nordkirchen, Plettenberg-Allee/ Nach Sachbeschädigung auch noch Beleidigung durch Radfahrer

Coesfeld (ots) - Am 11.11.2018, gegen 21.00 Uhr, kam es zu einer Beleidigung im Zusammenhang mit einer vorangegangenen Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein 24-Jähriger Autofahrer aus Herne befuhr die Plettenberg-Allee. Dort begegnete ihm ein Fahrradfahrer ohne Licht. Der Autofahrer fuhr an den Fahrbahnrand, um den Radfahrer passieren zu lassen. In Höhe des Pkw trat der Radfahrer mit dem Fuß gegen das Auto und fuhr weiter. Der Autofahrer stieg aus dem Fahrzeug und forderte den Radfahrer auf, anzuhalten. Daraufhin stieg dieser vom Fahrrad ab, rannte auf den Fahrer des Pkw zu und beleidigte ihn. Der 24-Jährige floh vor dem aggressiven Mann. Dieser ließ von ihm ab und auf dem Rückweg zum Fahrrad beschädigte er den linken Außenspiegel des Pkw. Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: helle Haut, Glatze mit Kappe, ca. 190 cm groß, ca. 40 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein dunkles Herrenrad. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

