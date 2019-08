Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060819-744: Schwedische Reisegruppe bestohlen

Lindlar (ots)

Ein schlechtes Ende nahm der Ausflug einer schwedischen Reisegruppe, die in den vergangenen Tagen in der Jugendherberge Lindlar untergekommen waren. Am Abend vor ihrer Abreise hatten die Gäste Musikinstrumente (Seiteninstrumente, Keyboard, Trommeln) und elektronisches Zubehör wie Mikrophone, Verstärker und ein Mischpult im Eingangsbereich der Jugendherberge zum Abtransport bereitgestellt. Zwischen 02.00 und 07.00 Uhr am Montagmorgen (5. August) verschafften sich Unbekannte Zugang zur Jugendherberge und nahmen die Sachen mit. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell