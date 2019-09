POL-NMS: 190905-1-pdnms Feuer im MFH

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster/Um 09.19 Uhr kam es zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Anscharstraße. Die Polizei und Feuerwehr waren schnell vor Ort. Neben den Bewohnern des Mehrfamilienhauses wurden ebenfalls die benachbarten Häuser evakuiert. Nach Abschluss der einstündigen Löscharbeiten wurde festgestellt, dass der Bewohner der Dachgeschosswohnung nicht in seiner Wohnung war. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner sind vorübergehend bei Freunden und Bekannten untergekommen. Die Ursache der Brandentstehung ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Über die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

