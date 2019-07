Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Wiesenbrand; Versuchter Raub; Einbruch in Wohnung; Angebranntes Essen

Reutlingen (ots)

Kollision mit Linienbus

Fünf Verletzte und ein Gesamtschaden von annähernd 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in der Olgastraße. Gegen 14.45 Uhr bog eine 34-Jährige mit ihrem Hyundai von der Fahrbahn nach links auf einen Parkplatz ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden Linienbus. Dessen 68 Jahre alter Fahrer bremste ab und wich nach rechts in Richtung Gehweg aus. Dennoch kam es zu einer Streifkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Beim Ausweichen geriet der Bus mit den rechten Rädern auf den Gehweg und stieß dort noch mit einem 59-jährigen Mann in einem Rollstuhl zusammen. Der Rollstuhlfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Ebenso erlitten vier zwischen 19 und 77 Jahre alte Fahrgäste im Linienbus bei dem Brems- und Ausweichmanöver leichte Verletzungen. Alle fünf Verletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Wagen der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. (mr)

Sonnenbühl (RT): Mit Motorrad gestürzt

Ein Fahrfehler dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Mittwochabend auf der L 230 ereignet hat. Ein 23-Jähriger befuhr gegen 18.20 Uhr mit seinem Suzuki-Motorrad die Gönninger Steige in Richtung Genkingen. In einer Rechtskurve, im oberen Bereich der Steige, kam er mit seinem Bike vermutlich infolge zu starker Schräglage ins Rutschen, und stürzte. Der Fahrer sowie seine 20-jährige Sozia wurden bei dem Unfall leicht verletzt woraufhin sie vom Rettungsdienst zur Behandlung und Überwachung ins Krankenhaus gebracht wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Nach dem Unfall musste die Steige für etwa eine Stunde gesperrt werden. (jw)

Münsingen (RT): Wiesenbrand gelöscht

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwochnachmittag im Gewann Hungerberg abgemähtes, trockenes Gras in Brand geraten. Eine Zeugin bemerkte die Flammen auf der Wiese nahe des Freibadparkplatzes gegen 14.40 Uhr und wählte den Notruf. Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen hatten sich das Feuer bereits auf eine Fläche von zirka 600 Quadratmeter ausgebreitet. Das Übergreifen auf einen angrenzenden Wald konnten die Beamten durch den Einsatz von Feuerlöschern verhindern. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften ausgerückt war, löschte den Brand vollends ab, sodass auf der brachliegenden Fläche nach derzeitigem Kenntnisstand kein Schaden entstanden sein dürfte. (mr)

Esslingen (ES): Versuchter Raub (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des versuchten Raubes fahndet das Polizeirevier Esslingen nach drei etwa 18 Jahre alten Männern nach einem Vorfall, der sich am Mittwochabend auf dem Bahnhofsvorplatz und in der Unterführung zu den Bahngleisen und dem Färbertörlesweg ereignet hat. Ein 15-Jähriger war gegen 20.30 Uhr zu Fuß auf dem Bahnhofsvorplatz unterwegs, als er von den drei Männern angepöbelt und beschimpft wurde. Der Jugendliche ging auf die Provokationen nicht ein, sondern setzte seinen Weg in Richtung Unterführung fort. Die Männer folgten ihm dabei. In der Unterführung kam es dann erneut zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung in deren Verlauf zwei der Unbekannten auf den 15-Jährigen einschlugen und ihn auch mit Fußtritten traktierten, während der Dritte versuchte, dem Opfer die Tasche zu entreißen. Als Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden und dem Jugendlichen zu Hilfe kamen, flüchteten die Männer in Richtung Omnibusbahnhof. Dort sollen sie in einen Bus der Linie 108 eingestiegen und mit diesem weggefahren sein. Der 15-Jährige wurde bei dem Angriff zum Glück nur leicht verletzt. Das Polizeirevier Esslingen sucht nun nach Zeugen, insbesondere auch nach den Passanten, die dem Jugendlichen zu Hilfe gekommen waren. Auch werden Hinweise zu den drei Angreifern gesucht, von denen einer als etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, dunkelhaarig und mit einem tätowierten Schriftzug unter dem linken Ohr beschrieben wird. Er war mit einem schwarzen Tanktop bekleidet und führte eine Wasserflasche mit sich. Der Zweite war etwa 150 cm groß, ebenfalls dunkelhaarig und mit einer blau-weißen Jeans und einem weißen Tanktop bekleidet. Der Letzte des Trios soll etwa 170 cm groß gewesen sein und braune Haare gehabt haben. Er trug Stoff-Shorts und ein graues Oberteil. Alle drei Männer hatten kurze Haare, trugen Bärte und sprachen syrisch. Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330. (cw)

Esslingen (ES): In Wohnung eingebrochen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Mittwoch in eine Wohnung in der Sirnauer Straße eingebrochen ist. Zwischen neun Uhr und 20.20 Uhr verschaffte sich der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu der Wohnung. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf mehrere hundert Euro Bargeld, dass er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Radfahrer prallt gegen Autotür

Ein 67-jähriger Radfahrer hat sich am Mittwochabend in Stetten bei der Kollision mit einer Autotür schwere Verletzungen zugezogen. Kurz vor 20 Uhr parkte ein 53 Jahre alter Fahrer eines VW Passat in der Jahnstraße sein Fahrzeug in einer Parklücke längs neben der Fahrbahn ein. Als er anschließend ausstieg, prallte der 67-Jährige, der sich von hinten näherte, gegen die geöffnete Fahrertür und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden am VW sowie am Mountainbike wird auf je 1.000 Euro geschätzt. (mr)

Nürtingen (ES): Beim Ausweichen Baum überfahren

Leichte Verletzungen hat ein 27-Jähriger am Mittwochmittag erlitten, als er bei einem Ausweichmanöver mit seinem Pkw mit zwei Bäumen kollidiert ist. Der Mann war mit seinem Audi gegen 12.40 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Neckarstraße (B 313) in Richtung Neckarhausen unterwegs. Als eine 71 Jahre alte BMW-Lenkerin von einem Grundstück kommend auf die Spur des 27-Jährigen einbog, leitete dieser eine Vollbremsung ein und lenkte nach links. Auf dem leicht erhöhten Mittelstreifen überfuhr der Audi einen Baum und kam rund 50 Meter nach dem Beginn der Vollbremsung an einem weiteren Baum zum Stehen. Zu einem Zusammenstoß mit dem BMW war es nicht gekommen. Die Verletzungen des Audi-Fahrers mussten in der Folge im Krankenhaus ambulant behandelt werden. An seinem Fahrzeug, das abgeschleppt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Den ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge, zu denen auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, dürfte der 27-Jährige vor dem Unfall deutlich zu schnell gefahren sein. (mr)

Deizisau (ES): Verkehrsbehinderung nach Auffahrunfall

Etwa 16.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen auf der B 10. Eine 36-Jährige befuhr gegen 7.15 Uhr mit ihrem Mercedes die Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Deizisau-Altbach und Plochingen-Hafen, bemerkte sie zu spät, dass der Verkehr vor ihr abbremste. Sie krachte mit ihrem Auto ins Heck eines vor ihr stehenden Mercedes eines 21-Jährigen, dessen Fahrzeug anschließend noch auf einen davorstehenden BMW eines 28-Jährigen aufgeschoben wurde. Die beiden Mercedes waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall ergaben sich im morgendlichen Berufsverkehr erhebliche Verkehrsbehinderungen. (jw)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Essen angebrannt

Eine angebrannte Pizza im Backofen hat am Mittwochabend in der Wannweiler Straße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 23.20 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus, nachdem zuvor ein Hausbewohner den Alarm eines Brandmelders in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses bemerkt, und die Feuerwehr alarmiert hatte. Kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte jedoch Entwarnung gegeben werden, da sich der 38-jährige Bewohner lediglich eine Pizza zubereiten wollte und anschließend einschlief. Die Hausbewohner, die vorsorglich das Haus verlassen hatten, konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. (jw)

Ofterdingen (TÜ): Stauende übersehen

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus hat ein Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der B 27 am Ende der Ausbaustrecke vor Ofterdingen geführt. Ein 57-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Bundesstraße von Dußlingen herkommend unterwegs. Am Ende des mehrspurigen Ausbaus übersah er, dass sich der Verkehr vor ihm staute. Er versuchte noch zu bremsen und wich auf die Gegenspur aus. Der 55-Jahre alte Fahrer eines entgegenkommenden Sattelzugs erkannte die Situation und versuchte, mit seinem tonnenschweren Fahrzeug nach rechts auf den Grünstreifen auszuweichen. Trotzdem erfasste der Sattelzug den Sprinter seitlich frontal und schleuderte ihn wieder zurück auf die rechte Fahrspur. Dort prallte der Sprinter ins Heck eines vor ihm fahrenden Opel Corsa eines 18-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel nach vorne, ins Heck eines Ford S-Max eines 46-Jährigen katapultiert, bevor er von der Fahrbahn, auf eine etwa drei Meter tiefer liegende Wiese geschleudert wurde. Bei dem Aufprall des Opels auf den Ford wurde dieser zudem noch nach vorne, auf den VW up! eines 49-Jährigen aufgeschoben. Der Opel-Fahrer musste nach dem Unfall mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Der Ford-Fahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden beide aber nur leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden fiel mit etwa 60.000 Euro beträchtlich aus. Bei den Rettungs- und Bergungsmaßnahmen waren die Feuerwehren Ofterdingen mit vier Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten, die Feuerwehr Mössingen mit einem Rüstzug sowie der Rettungsdienst mit einem Notarzt, drei Rettungswagen, vier Krankenwagen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Sprinter, der Sattelzug und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bergungsmaßnahmen, bei denen auch Spezialfahrzeuge eingesetzt werden mussten, zogen sich bis etwa 19 Uhr hin, bevor die Bundesstraße wieder freigegeben werden konnte. (cw)

