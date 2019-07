Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots)

371186 Moringen, An der Burgbreite, Samstag, 13.7.2019, 12.30 bis 15.30 Uhr

MORINGEN (hei) - ein bislang unbekannter Täter fuhr mit seinem Fahrzeug am Samstag, zwischen 12.30 und 15.30 Uhr in Moringen, An der Burgbreite gegen eine Grundstücksbegrenzung. Anschließend entfernte er sich unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der als Steinkorb angelegten Grundstücksgrenze (sog. Gabione) entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim oder Moringen zu melden (Tel. 05551/7005-0 oder 05554/2282).

