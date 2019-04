POL-AUR: Schweindorf - Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Mit 2,11 Promille ist ein 78-jähriger Hyundai-Fahrer am Sonntagnachmittag in Schweindorf von der Besatzung eines Rettungswagens angehalten worden. Der Rettungswagen fuhr gegen 16:10 Uhr auf der Esenser Straße hinter dem 78-Jährigen Mann aus Ochtersum, welcher der Besatzung aufgrund seiner schlechten Fahrweise auffiel. Sie hielten den Autofahrer an und verständigten die Polizei. Die Polizeibeamten stellten bei dem 78-Jährigen vor Ort einen Atemalkoholwert von 2,11 Promille fest. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

