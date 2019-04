Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Scheunen brennen nieder

Bocholt (ots)

Zwei Scheunen sind aus zunächst ungeklärter Ursache am Montagabend in Bocholt bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das Feuer entstand gegen 20.00 Uhr auf einem unbewohnten landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße Am Reyerdingsbach im Ortsteil Spork. Kräfte der Feuerwehren aus Bocholt und Dinxperlo löschten die Flammen. Menschen oder Tiere waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr; der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Einschätzungen circa bei 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, Brandstiftung ist nicht auszuschließen.

