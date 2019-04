Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Abfall gerät in Brand

Velen (ots)

Restmüll ist aus zunächst ungeklärter Ursache am Montag auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs an der Industriestraße in Velen in Brand geraten. Der Brand wurde gegen 22.00 Uhr entdeckt. Kräfte der Feuerwehr übernahmen die Löscharbeiten, die bis in den Dienstag hinein andauerten.

