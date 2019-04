Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Brand einer Scheune - Vorabmeldung

Bocholt (ots)

An der Straße "Am Reyerdingsbach" in Bocholt Spork brennt aktuell eine Scheune. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.

