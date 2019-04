Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Bus streift Pkw

Gescher (ots)

Zeugen sucht die Polizei für einen Unfall, der sich in der vergangenen Woche in Gescher ereignet hat. Ein Autofahrer wollte dort am Montag gegen 17.20 Uhr von der Carolusstraße nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Nach Angaben des 80-jährigen Gescheraners bog zeitgleich ein Bus von der Bahnhofstraße nach rechts in die Carolusstraße ein und touchierte das wartende Fahrzeug. Daran entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Bus habe seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Die Polizei bittet den Fahrer des nach Angaben des Geschädigten beige-grün lackierten Busses sowie mögliche Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260.

