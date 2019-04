Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ausgewichen und Mauer gestreift

Ahaus (ots)

Eine 47-Jährige befuhr am Montag gegen 09.25 Uhr mit ihrem Wagen die Straße Rosenthal, als ihr ein schwarzer Kleinwagen aus Richtung Asternweg entgegenkam. Das Fahrzeug habe nach Angaben der Ahauserin so weit in ihre Fahrbahnseite hineingeragt, dass die Ahauserin nach rechts habe ausweichen müssen und dabei eine Mauer streifte. Der andere Wagen habe sich entfernt, ohne anzuhalten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

