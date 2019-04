Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Randalierer im Krankenhaus

Bocholt (ots)

Am Samstagabend meldete sich ein 28-jähriger Mann gegen 18.00 Uhr in der Notaufnahme des Krankenhauses. Er wurde auf die notwendige Wartezeit hingewiesen und randalierte in der Folge ca. 20 min im Bereich der Notaufnahme. Der Mann mit Migrationshintergrund beleidigte schließlich auch das Krankenhauspersonal mit den Worten: "Ihr Nazis. Ich würde euch am liebsten eine reinhauen." Vor Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten hatte sich der Täter bereits entfernt und konnte nicht mehr angetroffen werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell