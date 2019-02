Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unbekannter überfällt 16-Jährigen mit Messer

Täter flüchtet ohne Beute

Weeze (ots)

Am Dienstag (19. Februar 2019) gegen 19.00 Uhr war ein 16-jähriger Jugendlicher aus Weeze zu Fuß auf der Loestraße in Richtung Friedhof unterwegs. Etwa 20m vor der B9 Unterführung trat ein unbekannter Mann auf ihn zu. Der Mann hielt ein Springmesser in der Hand und forderte die Herausgabe von Geld und Handy. Der 16-Jährige trug keine Wertsachen bei sich und machte eine Abwehrbewegung mit den Händen. Dabei verletzte er sich leicht an einer Hand. Das Opfer rannte ohne sich umzuschauen weg. In einem Jugendtreff ließ er die Polizei verständigen.

Der Täter war 1,90 bis 2,00m groß, schlank und sprach Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent. Er war maskiert, vollständig in schwarz gekleidet und trug eine Lederjacke.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

