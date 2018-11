POL-MS: Einbruch in Wohnung an der Piusallee - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte Täter brachen am Dienstag (14.11., 9 bis 18 Uhr) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Piusallee ein. Die Einbrecher hebelten an der Wohnungstür und kamen so in die Räume. Dort öffneten sie mehrere Schränke und Schubladen und verschwanden mit Schmuck und einem vierstelligen Bargeldbetrag in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275 - 0 entgegen.

Verfasserin: Teresa Rabe

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell