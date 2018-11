Münster (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (14.11., 1.12 Uhr) brachen Unbekannte vier Staubsaugerautomaten an der Dieckmannstraße auf. Die Täter erbeuteten aus den Geräten einer Waschanlage Münzgeld im zweistelligen Euro-Bereich. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise an die Rufnummer 0251 275-0.

