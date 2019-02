Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher erwischt

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat am Sonntag gegen 5 Uhr einen Einbrecher in einem Geschäft an der Altenaer Straße vorläufig festgenommen. Kurz vor 5 Uhr hatte der Mann die Fensterscheibe eines Ladens eingeschlagen und war in das Geschäft eingestiegen. Dort öffnete er mehrere Vitrinen. Während die Polizei das Gebäude durchkämmte, kletterte der Einbrecher durch ein Fenster im Obergeschoss auf das Dach des hinteren Gebäudeteils. Dort trafen ihn dann die Polizeibeamten. Auf deren Aufforderung kletterte er wieder in das Gebäude zurück und ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 39-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Er hatte zwei geklaute Smartphones, diverse Kabel sowie Werkzeug dabei.

