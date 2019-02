Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Handydiebe unterwegs

Lüdenscheid (ots)

Vandale aktiv Ein Unbekannter versuchte in der Nacht zum Sonntag in Gartenhäuser am Schmittenstück einzubrechen. Er warf mit Blumentöpfen die Türscheiben zweier Hütten ein. Bei einem dritten Gartenhaus gelangte der Täter in einen nicht verschlossenen Abstellraum. In allen Fällen machte der Unbekannte keine Beute. Zwei Bänke wurden durch die Gärten geworfen, eine landete in einem Gartenteich.

Dreister Handydiebstahl Wilhelmstraße Tatzeit 23.02.2019, 12:45 Uhr Zwei jugendlich aussehende Männer betreten den Verkaufsraum des Vodafone Shops und warten ab, bis die Angestellten in Verkaufsgespräche eingebunden sind. In diesem Moment reißen die beiden Täter blitzschnell vier Handys (weißes Apple iPhone XR, silbernes Apple iPhone X, goldenes Apple iPhone XS Max und graues Apple iPhone XS spacegrey) von der Kabelsicherung und laufen aus dem Geschäft. Sie rennen über den Hauptbusbahnhof in Richtung Kulturhaus. Hier werden die beiden Diebe von einem wartenden schwarzen Pkw (vermutlich Golf V) aufgenommen. Sie flüchten in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: Täter 1:

- dunkler Teint - ca. 17-21 Jahre alt - ca. 175 cm groß - rundes Gesicht - sportlich dünne Figur - kurze, dunkle Haare - bekleidet mit einer Jeans und schwarzen Daunenjacke.

Täter 2:

- dunkler Teint - ca. 17-25 Jahre alt - ca. 180 cm groß - sportliche Figur - längere, dunkle, mit Gel gelegte Haare - bekleidet mit einer Jeans, Pullover und einer geöffneten Daunenjacke

Sachdienliche Hinweise zu den Handydieben oder deren Fluchtfahrzeug und den Vandalen nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) entgegen.

