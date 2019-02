Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer kann Hinweise zu Verursacher geben?

Iserlohn (ots)

Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht Am 22.02.2019, gegen 19:35 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht im Bereich Stefanstraße/Weststraße. Eine 70 jährige Iserlohnerin befuhr mit ihrem Golf die Stefanstraße in Richtung Weststraße. Hier musste sie einen geparkten Pkw passieren. Der unbekannte Unfallverursacher befuhr die Weststraße und wollte nach rechts auf die Stefanstraße abbiegen. Dies tat er augenscheinlich mit hoher Geschwindigkeit und ohne diese im Kreuzungsbereich zu verringern, um der Rechts-vor-Links-Regelung nachzukommen. Der Unbekannte kam der Iserlohnerin entgegen, sodass diese einen Zusammenstoß nur verhindern konnte, indem sie nach rechts ausgewichen ist. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Golf und einem dort geparkten schwarzen Ford. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0 oder 9199-7109) sucht nun Zeugen, die Hinwiese zum flüchtigen Fahrzeugführer machen können.

