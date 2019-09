Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Lack zerkratzt

Ein schwarzer VW Golf ist am Wochenende in Norden beschädigt worden. Ein Unbekannter zerkratzte den Wagen offenbar mit einem spitzen Gegenstand an der Beifahrerseite vom Kotflügel bis zum Heck. Der VW Golf war zum Tatzeitpunkt zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 10:30 Uhr, vor einer Ferienwohnung an der Straße Kleine Hinterlohne abgestellt. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Norderney - Sachbeschädigungen im Bereich Benekestraße / Am Kap

Zu mehreren Sachbeschädigungen und Schmierereien ist es in der Nacht zu Sonntag auf Norderney gekommen. In der Zeit zwischen 2 Uhr und 2:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter Wohnhäuser und Autos im Bereich Benekestraße / Am Kap. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden in der Nacht insgesamt acht Wohnhäuser, drei Autos und ein Verkehrsschild mit schwarzer Farbe besprüht. Auf die Pflastersteine eines Radwegs wurde mit schwarzer Farbe ein verfassungswidriges Zeichen gesprüht. Zudem beschädigten Unbekannte eine Halterung in einem öffentlichen WC und einen Strandkorb. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag in dem Bereich Benekestraße / Am Kap verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden unter Telefon 04932 92980.

Norden - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus an der Linteler Straße in Norden ist am Wochenende eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Sie entwendeten nach bisherigem Erkenntnisstand Berufsbekleidung und ein Radio. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

