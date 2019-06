Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Doppelhaushälfte +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 05. Juni 2019, in zwei Wohnungen einer Doppelhaushälfte in der Dresdener Straße in Delmenhorst eingebrochen.

Dabei hebelten sie zwischen 13:45 und 15:00 Uhr, die hinter dem Haus gelegenen Kellertüren auf. Von dort hätten sie in die jeweiligen Wohnungen gelangen können, in den aber keine Auffälligkeiten bzw. entwendete Gegenstände festgestellt werden konnten.

Zeugen, die verdächtige Personen in der Dresdener Straße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (656020).

