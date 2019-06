Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Beim Wechseln Geld ergaunert

Heek (ots)

Mit einem Wechseltrick haben Unbekannte am Donnerstag in Heek Geld erbeutet. Die beiden Täter hatten gegen 19.50 Uhr die Kassiererin eines Verbrauchermarktes am Gleisweg angesprochen - die Unbekannten wollten mehrere 20-Euro-Scheine gewechselt haben. Die Unbekannten verlangten jedoch immer wieder andere Stückelungen, so dass es zu einem Hin und Her der Scheine kam. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Täter dabei Bargeld an sich bringen konnten. Bei den beiden Tätern soll es sich um zwei Männer mit südländischem Erscheinungsbild handeln; einer der beiden hatte eine schlanke Statur, der andere eine volle. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor Tätern, die wie in diesem Fall mit einem Wechseltrick an Geld kommen wollen. Sie schaffen dabei gezielt eine unübersichtliche Situation, reden auf die Kassiererin ein und wollen das Wechselgeld ständig anders herausgegeben haben. Oft dient ein zweiter oder sogar dritter Beteiligter dazu, die Mitarbeiterin an der Kasse zusätzlich abzulenken - so gelingt es einem der Täter, unbemerkt Wechselgeld zu behalten. Die Polizei empfiehlt, im Zweifelsfall das Geld nachzuzählen - auch wenn es sich vermeintlich um die Summe handelt, die gerade jemand bekommen hat und nun zurücktauschen will.

