Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190717.1 Kirchbarkau: Fahrrad-Reisender missbrauchte Vertrauen

Kirchbarkau (ots)

Am Dienstag, den 16. Juli, wurden in den frühen Morgenstunden aus dem Haus einer 82-jährigen Frau Gegenstände im Wert von rund 150 EUR entwendet. Am Vortag, also am Montag, den 15. Juli, wurde die 82-Jährige in der Seestraße in Kirchbarkau von einem Mann angesprochen. Dieser wird als "Durchreisender" beschrieben. Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und circa 1,70 m groß sein. Er sprach Hochdeutsch und hatte mittellange, braune Haare. Außerdem führte er ein älteres Herrenrad mit sich, welches schwer mit Taschen schwer beladen war.

Der Mann gab an, eine Übernachtungsmöglichkeit zu suchen und wolle am folgenden Tag weiter nach Preetz fahren. Die Frau bot dem Mann an, in ihrem Gartenhaus zu übernachten. Auf dieses Angebot ist der Mann eingegangen.

Am Morgen des 16. Juli bat der Mann darum, im Wohnhaus duschen zu dürfen. Die Frau gestattete es ihm und begleitete ihn zum Badezimmer im Erdgeschoss ihres Wohnhauses.

Sie wurde misstrauisch, weil sie anschließend kein Wasser laufen hörte. Die Frau konnte beobachten, wie der Mann die Kleidung des Ehepaares durchsuchte. Kurz darauf verließ er das Badezimmer und machte sich auf seinen Weg.

Die 82-jährige stellte fest, dass aus dem Badezimmerschrank Wertgegenstände entwendet worden waren. Die Polizeistation in Preetz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen jetzt Zeugen, denen dieser Mann aufgefallen sein könnte. Sie werden gebeten, sich unter 04342-10770 bei der Polizei zu melden.

