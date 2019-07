Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190715.1 Preetz: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Preetz (ots)

Samstagabend wurde ein 32-Jähriger in der Kirchenstraße schwer am Ohr verletzt. Beamte der Polizeistation Preetz nahmen kurz darauf in unmittelbarer Tatortnähe zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Ein Hinweisgeber, der die Beamten auf die Spur der Tatverdächtigen brachte, wird gesucht.

Gegen 21:45 Uhr ging auf der Einsatzleitstelle der Hinweis ein, dass sich ein Mann mit einer klaffenden Wunde am Kopf auf dem Fußweg des Kirchenwegs, vor der Hausnummer 16, aufhalten solle. Zwei Beamte der Polizeistation Preetz begaben sich umgehend zu der angegebenen Anschrift und trafen dort auf einen 32-Jährigen, dessen Ohrmuschel schwer verletzt war. Die beiden vor Ort angetroffenen Ersthelfer, die die Einsatzleitstelle informiert hatten, konnten zu den Geschehnissen nichts sagen. Auch der Geschädigte selbst gab gegenüber den Beamten an, dass alles so schnell gegangen sei und auch er keine Angaben machen könne. Ein Rettungswagen brachte ihn umgehend in ein Krankenhaus.

Während der Sachverhaltsaufnahme trat ein Mann an die eingesetzten Beamten heran und erklärte, die Auseinandersetzung beobachtet zu haben und den Aufenthaltsort der Tatverdächtigen zu kennen. Aufgrund dieser Hinweise konnten unter Hinzuziehung weiterer Streifenwagen zwei Tatverdächtige, die hinter einem Pkw in der Bahnhofstraße kauerten, vorläufig festgenommen werden. Die beiden alkoholisierten 30- und 24-jährigen Tatverdächtigen bestritten die Tat. Ihnen wurde auf der Polizeistation Preetz eine Blutprobe entnommen. Während der 30-Jährige anschließend vor Ort entlassen wurde, brachte ein Streifenwagen den 24-Jährigen zum Kriminaldauerdienst nach Kiel, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Im Anschluss konnte auch der 24-Jährige den Heimweg wegen fehlender Haftgründe antreten.

Die Beamten aus Preetz sind auf der Suche nach Zeugen der Auseinandersetzung und insbesondere nach dem Mann, der die Hinweise auf die Tatverdächtigen gegeben hat. Dieser hatte sich von dem Einsatzort entfernt, bevor seine Personalien aufgenommen werden konnten. Dieser Hinweisgeber und auch andere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Preetz unter der Telefonnummer 04342-10770 in Verbindung zu setzen

