POL-PB: Verkerhsunfall mit verletzter Radfahrerin am Samstagmorgen

33098 Paderborn

Samstag, 08.06.2019, 10:00 Uhr Paderborn, Neuhäuser Straße /Franz-Egon-Straße Geisterradlerin prallt mit Auto zusammen

Mit viel Glück zog sich eine Radfahrerin aus Paderborn bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw nur leichte Verletzungen zu. Die 29 Jährige war mit ihrem Fahrrad auf der Neuhäuser Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Dabei nutzte sie verbotswidrig den Gehweg und fuhr zudem entgegen der Fahrtrichtung. An der Einmündung mit der Franz-Egon-Straße wurde sie von einem Pkw übersehen, der in die Neuhäuser Straße einbiegen wollte und prallte gegen den Pkw. Einen schützenden Fahrradhelm trug die Radfahrerin nicht.

