POL-PB: Zwei Verletzte bei Unfall an Postecke

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Ein Schwerverletzter, eine Leichtverletzte und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag auf der Kreuzung der Landstraßen L818 und L756 ereignet hat.

Gegen 16:30 Uhr fuhr ein 57-jähriger Golffahrer auf der L 818 von Bödekken in Richtung Henglarn und beabsichtigte an der Kreuzung L756 nach links in Richtung Borchen-Alfen abzubiegen. Dabei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden 24-jährigen Seat-Ibiza-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Frontalzusammenstoß bei dem beide Fahrzeuge schwer beschädigt wurden. Der Golffahrer erlitt schwere, die Seatfahrerin leichte Verletzungen. Mit Rettungswagen wurden beide Verletzte zur Behandlung in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht.

