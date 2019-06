Polizei Paderborn

POL-PB: Parkscheinautomaten geknackt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mb) In den letzten Tagen sind in der Paderborner Innenstadt mehrere Parkscheinautomaten aufgebrochen und das Geld daraus gestohlen worden.

Am Donnerstagmorgen fielen bei der Leerung die Beschädigungen an zwei Automaten an der Westernmauer auf. Die Geldbehälter der Geräte waren leer. Am Freitagmorgen entdeckten Mitarbeiter des ASP zwei weitere aufgebrochen Geräte an der Ecke Le-Mans-Wall/Eckstraße sowie in der Eckstraße. Die Automaten waren auf die gleiche Weise geknackt worden. Der oder die Täter müssen verschiedene Werkzeuge mitgeführt haben.

Zuletzt waren die Automaten am letzten Freitag beziehungsweise am Montagmorgen geleert worden.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen an den Automaten gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

