POL-KI: 190713.1 Kiel: Klima-Demonstration verlief aus Sicht der Polizei störungsfrei

Samstagnachmittag begleitete die Polizei eine Demonstration im Stadtzentrum von Kiel, die aus Sicht der Polizei störungsfrei verlief.

Um 13:00 Uhr trafen sich ca. 300 Versammlungsteilnehmer zur Auftaktkundgebung auf dem Platz der Matrosen. Inhaltlich richtete sich die Versammlung gegen den Schadstoffausstoß der Kreuzfahrtschiffe und die Arbeitsbedingungen der Besatzungen.

Gegen 14:00 Uhr setzte sich der Aufzug, bei dem einige Teilnehmer Schlauchboote und Schwimmtiere mitführten, in Richtung Holstenstraße in Bewegung. Gegen 15:00 Uhr erreichten die Versammlungsteilnehmer den Ostseekai, wo eine Abschlusskundgebung stattfand, bei der das Gespräch mit Gästen eines vor Ort liegenden Kreuzfahrers gesucht und Flyer verteilt wurden.

Die Kundgebung endete gegen 15:45 Uhr und verlief aus Sicht der Polizei störungsfrei. Die Erfahrungen, die die Polizei zu Pfingsten bei einer Spontandemonstration am Ostseekai gemacht hatten, waren in die Beurteilung der Lage mit eingeflossen. Entsprechend kamen sowohl Polizeikräfte an Land und zu Wasser zum Einsatz.

