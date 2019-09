Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 17. September 2019 befuhr eine 64-jährige Cloppenburgerin gegen 12.30 Uhr mit ihrem Citroen die Osterstraße, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Peheim - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 17. September 2019 befuhr ein 51-jähriger Peheimer mit seinem Traktor gegen 16.47 Uhr die Vreesner Straße in Richtung Vrees. Dahinter fuhr in dieselbe Richtung ein 31-jähriger Werlter mit einem Transporter. An der Einmündung zur Straße Am Hasseford wollte der Traktorfahrer nach rechts abbiegen. Dies erkannte der Werlter zu spät und fuhr auf den Traktor auf. Der 31-Jährige Beifahrer des Werlters, ebenfalls aus Werlte, wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3200 Euro.

