Vechta - Diebstahl aus Werkstatt

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Montag, 09. September 2019, 15.45 Uhr, bis Dienstag, 10. September 2019, 08.00 Uhr, aus einer Werkstatt eine Musikbox/Powerbank im Wert von etwa 140 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - E-Bike entwendet

Am 13. September 2019 entwendeten unbekannte Täter gegen 23.23 Uhr ein auf einer Terrasse an der Moorstraße abgestelltes Damen-E-Bike im Wert von etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Vechta - Einbruch in Kiosk

In der Nacht zum 14. September 2019 brachen unbekannte Täter in einen Kiosk an der Dorgelohstraße ein und verwüsteten den Verkaufsraum. Außerdem wurden alkoholfreie und alkoholische Getränke entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

