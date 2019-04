Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines LKW-Anhängers in Neuenkirchen (Lks. Vorpommern-Greifwald)

Neuenkirchen (ots)

Am Ostermontag, dem 22.04.2019, meldete ein Hinweisgeber gegen 00:30 Uhr den Brand eines LKW-Anhängers in Neuenkirchen bei Greifswald, Wampener Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei hier von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Der oder die unbekannten Täter zündeten den Sattelauflieger eines am Straßenrand parkenden LKW an. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch die Dachrinne eines angrenzenden Hauses beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt über 25.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr aus Neuenkirchen war mit insgesamt fünfzehn Kameraden aus zwei Löschfahrzeugen vor Ort und löschte das Feuer. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen fort. Wer kann Angaben zum näheren Tatzeitpunkt oder zu den Tätern machen und so die Ermittlungen unterstützen? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier in Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell