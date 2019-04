Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Hütte am Bootsanleger in Gützkow (Lks. Vorpommern-Greifswald)

Anklam (ots)

Am Ostersonntag kam es gegen 20 Uhr zu einem Brand einer Hütte in 17506 Gützkow-Liebenthal auf dem Gelände des Gützkower Bootshausverein. Nach ersten Erkenntnissen war ein Defekt am gasbetriebenen Kühlschrank ursächlich für den Brand. Der 56-jährigen Eigentümerin gelang es mit Hilfe eines 44-jährigen Nachbarn die Flammen eigenständig zu löschen. Die Eigentümerin und der Nachbar wurden anschließend vorsorglich mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Greifswald verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro am Objekt. Die freiwillige Feuerwehr Gützkow war mit 15 Kammeraden vor Ort im Einsatz und überprüften den Brandort nach weiteren Glutnestern. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

