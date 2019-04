Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Garagen in Neubrandenburg durch fahrlässige Brandstiftung beschädigt

Neubrandenburg (ots)

Am Sonntagabend, dem 21.04.2019, wurden gegen 20:47 Uhr Einsatzkräfte der Polizei wie Rettungskräfte der Feuerwehr zu einer brennenden Garage in die Fritz-Reuter Straße in Neubrandenburg gerufen. Auf einem Hinterhof in der Morgenlandstraße hatte augenscheinlich unsachgemäß entsorgte, noch glühende Grillkohle eine Gargenwand entzündet. Die auflodernden Flammen griffen auf eine zweite von insgesamt vier Garagen des Komplexes über. Ein Fahrzeug aus dieser zweiten Garage konnte nach Alarmierung durch die Einsatzkräfte durch den Besitzer rechtzeitig aus dem Gebäude entfernt werden, so dass es nicht zu Schaden kam. Der Schaden an den beiden Garagenteilen wird jedoch auf 1500 Euro geschätzt. Die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg löschte den Brand mit dem Einsatz von 10 Kameraden aus zwei Löschzügen. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell