Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der BAB 20 vor der Anschlussstelle Tribsees

Grimmen (ots)

Am 21.04.2019, gegen 12:00 Uhr befuhr eine 53jährige Kraftfahrerin aus dem Landkreis Wesermarsch mit einem PKW Kia Rio die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck. Ca. 500m vor der Anschlussstelle Tribsees musste sie verkehrsbedingt an einem Stauende halten. Eine nachfolgende 23 jährige Kraftfahrerin aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg mit Ihrem PKW Seat Ibiza erkannte die Situation zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf den PKW Kia auf. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000,00 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

