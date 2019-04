Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierte Radfahrerin stürzt auf dem Markt in Neustrelitz (LK MSE)

Neustrelitz (ots)

Am Ostersonntag gegen 13:15Uhr stürzte eine 31 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad, ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer, auf dem Neustrelitzer Markt auf Höhe der Stadtkirche. Ein hilfsbereiter Zeuge bemerkte dies und verständigte per Notruf die Rettungsleitstelle. Hier teilte er auch mit, dass die Fahrzeugführerin auffällig nach Alkohol rieche. Darauf schickte die Rettungsleitstelle einen Rettungswagen zum Unfallort und verständigte das PHR Neustrelitz. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht: bei der 31jährigen Neustrelitzerin wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,56 Promille festgestellt. Wie die leicht verletzte Frau berichtete, hatte sie am Vorabend ordentlich gefeiert und dann im Laufe des Vormittags mit einer Freundin noch etwas "Osterwasser" zu sich genommen. Der Rettungswagen transportierte die Verunfallte zur weiteren Untersuchung ins DRK-Krankenhaus Neustrelitz, wo auch gleich die Blutprobenentnahme zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration durchgeführt wurde. Nach Abschluss der Untersuchungen konnte die Frau das Krankenhaus wieder verlassen. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50,-EUR. Die Radfahrerin muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

