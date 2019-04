Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 61-jährige Fahrzeugführerin fährt beim Rückwärtsfahren auf einen Feldstein

Wolgast (ots)

Am 21.04.2019 gegen 10:50 Uhr kam es 17440 Lassan in der Langen Straße zu einem Verkehrsunfall. Die 61-jährige Fahrerin eines PKW Suzuki stellte ihren PKW in der Langen Straße ab. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug rollten dieser plötzlich nach vorne. Die Fahrzeugführerin stieg wieder in das Fahrzeug und wollte mit diesem rückwärtsfahren. Hierbei lenkte sie zu stark nach links und gab zu viel Gas. Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr die Bordsteinkante. Aufgrund der Geschwindigkeit wurde das Heckteil des Fahrzeuges nach oben geschleudert und sie fuhr auf einen auf dem Gehweg befindlichen Feldstein auf. Bei dem Unfall zog sich die Fahrzeugführerin so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen in Klinikum nach Greifswald gebracht werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 4.000,-EUR. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell