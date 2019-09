Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Nötigung im Straßenverkehr/Zeugenaufruf

Am 15. September 2019 zwang ein 43-jähriger Emsteker einen 63-jährigen Cloppenburger durch sehr dichtes Auffahren im Zusammenhang mit sehr hoher Geschwindigkeit zum Ausweichen nach rechts. Zu einem Verkehrsunfall kam es nicht. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.00 Uhr auf der Bundesstraße 72, Fahrtrichtung Emstek kurz hinter der Anschlussstelle Bethen. Die Polizei sucht mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Emstek - Dieseldiebstahl

In der Zeit vom 16. September 2019, 17.00 Uhr, bis zum 17. September 2019, 06.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus zwei Lkw, die an der Garther Heide abgestellt waren, insgesamt 750 Liter Dieselkraftstoff. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell