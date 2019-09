Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungserfolg: 40-Jähriger Drogenhändler in Haft

Gelsenkirchen (ots)

Ermittlungserfolg für die Gelsenkirchener Polizei: In Untersuchungshaft sitzt jetzt ein 40-jähriger Drogenhändler, den die Polizei am Dienstag, 3. September, in seinem Haus im Stadtteil Buer festnahm. Die Beamten hatten zuvor bei der Durchsuchung von Wohnung, Kellerräumen und Nebengebäuden größere Mengen an Drogen wie Marihuana, Haschisch und Kokain sowie etwa 50 ausgewachsene Marihuana-Pflanzen sowie zahlreiche Setzlinge aufgefunden. Die Ermittler stellten das Rauschgift, Utensilien für den Handel und insgesamt sieben erlaubnispflichtige und zum Teil durchgeladene Schusswaffen wie Luftgewehre, Luftpistolen und Gasdruckwaffen sicher. Bei der Durchsuchung trafen die Beamten noch auf einen 27-Jährigen ohne festen Wohnsitz und nahmen ihn vorläufig fest. Beide Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Der 40-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt, der 27-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

