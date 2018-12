POL-ST: Rheine, Körperverletzung

Rheine (ots) - In der Nacht zum Sonntag (02.12.2018) ist es an der Kolpingstraße zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem Vorfall sollen mehrere Beschuldigte beteiligt gewesen sein, von denen bisher zwei ermittelt werden konnten. Den Schilderungen zufolge hatten die Unbekannten einen 27-Jährigen attackiert und traten auch noch auf das Opfer ein, als dieses bereits am Boden lag. Der Rheinenser erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete unmittelbar eine Fahndung nach den geflüchteten Männern ein. Eine Person, einen 21-Jährigen, konnte die Polizei unmittelbar antreffen und festnehmen. Ein 24-Jähriger konnte ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Nach ersten Erkenntnissen war es in einem Innenstadtlokal zu einem verbalen Streit zwischen dem 21-Jährigen und dem Opfer gekommen. Im Weiteren kam es dann an der Kolpingstraße zu den Übergriffen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall oder den beteiligten Personen unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell