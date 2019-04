Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mercedessterne abgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag (16.04.2019) im Stadtteil Luginsland an geparkten Autos die Mercedessterne abgebrochen und gestohlen. Die Täter waren vermutlich zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr unterwegs. Sie brachen an mindestens elf in der Kappelbergstraße, der Margaretenstraße und der Widukindstraße geparkten Mercedes die Sterne ab. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

