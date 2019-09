POL-CLP: Pressemeldunge für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Essen - Werbeschild beschädigt

In der Zeit von Freitag, 13. September 2019, 17.00 Uhr, bis Samstag, 14. September 2019, 09.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter das Werbeschild einer Versicherungsagentur an der Wilhelmstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 13. September 2019, 18.00 Uhr, bis zum 14. September 2019, 12.00 Uhr, an der Pfarrer-Landgraf-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte eine Grundstücksmauer und entfernte sich dann, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 16. September 2019 befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 12.28 Uhr mit seinem Pkw den Wassermühlenweg aus Richtung Böen kommend. In Höhe der Einmündung zur Bunner Landstraße übersah er einen vorfahrtberechtigten 17-jährigen Fahrradfahrer aus Löningen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Fahrradfahrer leicht verletzte. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

