Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Von Mittwoch, 11. September 2019, 11.00 Uhr bis Donnerstag, 12. September 2019, 10.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der Hedwigstraße in Vechta, auf unbekannte Art und Weise, den vorderen Stoßfänger eines ordnungsgemäß geparkten Pkw der Marke "Citroen, C1". Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Visbek - Diebstahl von Kennzeichen

Am Samstag, 14. September 2019, von 08.00 Uhr bis 19.45 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Varnhorn in Visbek das hintere Kennzeichen eines Pkw`s der Marke "Ford, Fiesta" mit dem Kennzeichen BRA-KJ 74. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Vechta - Farbschmierereien an der Universität und Hagenstraße

Zwischen Freitag, 13. September 2019, 22.00 Uhr und Samstag, 14. September 2019, 11.00 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter mehrere Gebäude der Universität in der Driverstraße mit Farbe. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Einen weiteren Fall hat es zwischen Freitag und Montag auf der Hagenstraße gegeben, als ein bislang unbekannter Täter die Fahrbahn an der Ecke zur Wintermarsch beschmierte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Sonntag, 15. September 2019, 21.00 Uhr, und Montag, 16. September 2019, 09.50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen VW Arteon, der in der Lohner Straße geparkt war. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 700 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell