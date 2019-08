Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Festnahme Sa., 17.08.2019

34414 Warburg (ots)

Zeugen meldeten um 20.00 Uhr eine stark alkoholisierte Person auf dem Bahnsteig am Bahnhof in Warburg. Bei der Überprüfung der Person durch die eingesetzten Beamten wurde festgestellt, dass gegen den 36-jährigen Mann drei Haftbefehle zur Strafvollstreckung vorlagen. Er wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt in Detmold gebracht.

