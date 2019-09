Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (11.09.2019) nach dem Verursacher. Dieser prallte mit seinem blauen Mercedes (älteres Modell) gegen 18.00 Uhr in Steinfeld, Handorfer Straße, Ecke Steinfelder Damm, mit dem Pkw eines 55-Jährigen aus Steinfeld zusammen. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. An dem blauen Mercedes müsste die Motorhaube erheblich beschädigt sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle / Polizei Lohne

Telefon: 04471/1860-104 / 04442-93160

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell