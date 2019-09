Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten

Am Sonntag, 15. September 2019, kam es um 14.50 Uhr auf der Ellerbrocker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Friesoythe wollte von der Neuscharreler Straße nach links auf die Ellerbrocker Straße in Richtung Friesoythe abbiegen. Hierbei übersah er einen von links auf der Ellerbrocker Straße kommenden Pkw, in dem sich ein 76-jähriges Ehepaar aus Dwergte befand. Es kam zum Zusammenstoß, durch den alle Beteiligten leicht verletzt wurden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12000 Euro.

