Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei nimmt 41-Jährigen nach Bedrohung fest

Hannover (ots)

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Montagmittag, 02.09.2019, einen 41 Jahre alten Mann in einem Mehrfamilienhaus am Kamenzer Weg (Mittelfeld) festgenommen. Er steht im Verdacht, zuvor einen 61-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht zu haben.

Nach ersten Erkenntnissen war der 61-Jährige kurz vor 09:00 Uhr zu Fuß am Kamenzer Weg unterwegs, als er unvermittelt durch den Tatverdächtigen beschimpft wurde.

Als sich daraufhin ein Wortgefecht zwischen den beiden Männern entwickelte, drohte der 41-Jährige mit einer Schusswaffe und ging anschließend in ein angrenzendes Mehrfamilienhaus. Der Bedrohte wandte sich danach an die Polizei.

Ein Spezialeinsatzkommando nahm den Tatverdächtigen mittags in seiner Wohnung fest und beschlagnahmte dabei eine sogenannte Anscheinswaffe. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten - die Ermittlungen dauern an. /pu, has

