Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte: Technischer Defekt verursacht Kellerbrand in Einfamilienhaus

Hannover (ots)

Bei einem Feuer in einem Kellerraum eines Einfamilienhauses an der Holbeinstraße ist am frühen Sonntagmorgen (01.09.2019), gegen 05:00 Uhr, Sachschaden entstanden. Bei der Brandursache gehen die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes von einem technischen Defekt beim Laden eines Akkus eines Pedelecs aus.

Die in dem Wohnhaus lebende Familie (Eltern und zwei minderjährige Söhne) war gegen 05:00 Uhr durch verdächtige Geräusche und bei weiterer Nachschau auf Rauchentwicklung im Keller des Hauses aufmerksam geworden. Der 45-jährige Vater alarmierte daraufhin die Rettungskräfte und die Familie verließ das Haus.

Die Feuerwehr löschte die im Keller ausgebrochenen Flammen. Durch das Feuer wurde ein Kellerraum, zudem das gesamte Kellergeschoss durch Rauchgase in Mitleidenschaft gezogen.

Verletzte hat es nicht gegeben.

Experten des Kommissariats für Branddelikte haben den Geschehensort heute untersucht und gehen davon aus, dass ein technischer Defekt beim Laden eines Akkus eines Pedelecs das Feuer verursachte.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 20 000 Euro. / schie, has

